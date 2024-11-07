Кубарси распороли щеку шипами в матче с «Црвеной Звездой». Защитнику «Барсы» наложили 10 швов, он может пропустить игру с «Сосьедадом»

Пау Кубарси распороли щеку в матче Лиги чемпионов.

Защитник «Барселоны» получил травму на 63-й минуте выездной игры с «Црвеной Звездой » (5:2). Защитник сербского клуба Урош Спайич попал Кубарси шипами в лицо.

Фото: скриншот трансляции

Пау пришлось уйти с поля со льдом на щеке, его заменил Серджи Домингес . В раздевалке Кубарси наложили 10 швов.

По данным As, защитник может пропустить матч «Барселоны» с «Реал Сосьедад », который состоится 10 ноября. Каталонцы опасаются, что швы могут открыться во время игры. Не исключено, что Кубарси какое-то время будет играть в маске.

После матча в X «Барселоны» выложили фото 17-летнего испанца со швами на щеке.

Фото: x.com/FCBarcelona

Фото дня. Кубарси в крови: 10 швов, стежки прямо на лице