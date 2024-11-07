Кубарси распороли щеку шипами в матче с «Црвеной Звездой». Защитнику «Барсы» наложили 10 швов, он может пропустить игру с «Сосьедадом»
Пау Кубарси распороли щеку в матче Лиги чемпионов.
Защитник «Барселоны» получил травму на 63-й минуте выездной игры с «Црвеной Звездой» (5:2). Защитник сербского клуба Урош Спайич попал Кубарси шипами в лицо.
Фото: скриншот трансляции
Пау пришлось уйти с поля со льдом на щеке, его заменил Серджи Домингес. В раздевалке Кубарси наложили 10 швов.
По данным As, защитник может пропустить матч «Барселоны» с «Реал Сосьедад», который состоится 10 ноября. Каталонцы опасаются, что швы могут открыться во время игры. Не исключено, что Кубарси какое-то время будет играть в маске.
После матча в X «Барселоны» выложили фото 17-летнего испанца со швами на щеке.
Фото: x.com/FCBarcelona
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
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