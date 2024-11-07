Фото дня. Кубарси в крови: 10 швов, стежки прямо на лице

Шрамы будут, но улыбается.

5:2 «Барселоны» в Сербии – ярко и ожидаемо, а вот лицо 17-летнего защитника Пау Кубарси после этой игры – шок.

На 64-й минуте защитник Урош Спайич (тот самый, экс-«Краснодар») ударил шипами Кубарси прямо в лицо. Выглядело страшновато.

Хотя Пау сразу показал: все в порядке. Врачам «Барсы» все-таки пришлось выйти, они увидели: Спайич распорол Кубарси щеку.

Он ушел со льдом. Потом ему наложили десять швов. «Рассечение, ничего серьезного», – успокаивал Ханси Флик.

Еще на поле Фермин Лопес понял, что страшного нет – спросил у Пау, как там дела, и с улыбкой передал новости Роберту Левандовскому.

Вот тут у бедняги останется шрам!

Кубарси фоткался спокойно и подтвердил: все хорошо, но шрамы останутся. Готов даже играть в следующем матче.

Однако «Барса» не рискует. Журналист Хави Мигель пишет, что появление Кубарси против «Сосьедада» под большим вопросом. В клубе переживают, что шрам может открыться в случае резкого удара локтем или мячом. Не исключено, что Кубарси выйдет в маске. Пау может узнать детали у Рональда Араухо.

Хотя сам он, похоже не очень переживает.

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Фото: instagram.com/fcbarcelona ; Фото: East News /Pedja Milosavljevic / AFP