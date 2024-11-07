«Барселона» забила 55 голов в первых 16 матчах сезона – это рекорд клуба

«Барселона» установила рекорд результативности в истории клуба.

Команда тренера Ханси Флика разгромила «Црвену Звезду » (5:2) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов .

В 16 матчах сезона-2024/25 во всех турнирах каталонцы забили 55 голов. Это рекорд в истории клуба. Никогда раньше на этом отрезке сезона у «Барсы» не было столько забитых голов.

Отметим, что сине-гранатовые лидируют по забитым голам как в ЛЧ (15 в 4 играх), так и в Ла Лиге (40 в 12 матчах).