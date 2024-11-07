«Барселона» забила 55 голов в первых 16 матчах сезона – это рекорд клуба
«Барселона» установила рекорд результативности в истории клуба.
Команда тренера Ханси Флика разгромила «Црвену Звезду» (5:2) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
В 16 матчах сезона-2024/25 во всех турнирах каталонцы забили 55 голов. Это рекорд в истории клуба. Никогда раньше на этом отрезке сезона у «Барсы» не было столько забитых голов.
Отметим, что сине-гранатовые лидируют по забитым голам как в ЛЧ (15 в 4 играх), так и в Ла Лиге (40 в 12 матчах).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер «Барселоны»
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