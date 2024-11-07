У «Барселоны» 30 матчей подряд без ничьих – впервые за 97 лет

«Барселона » разгромила «Црвену Звезду» (5:2) в Лиге чемпионов.

Каталонцы продлили серию без ничьих до 30 матчей. Такое случилось с «блауграной» впервые за 97 лет.

Последний раз «Барселона» сыграла вничью 8 месяцев назад – 3 марта в гостях с «Атлетиком» (0:0) в Ла Лиге .