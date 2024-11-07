У «Барселоны» 30 матчей подряд без ничьих – впервые за 97 лет
«Барселона» разгромила «Црвену Звезду» (5:2) в Лиге чемпионов.
Каталонцы продлили серию без ничьих до 30 матчей. Такое случилось с «блауграной» впервые за 97 лет.
Последний раз «Барселона» сыграла вничью 8 месяцев назад – 3 марта в гостях с «Атлетиком» (0:0) в Ла Лиге.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mister Chip
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости