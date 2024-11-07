Флик о 5:2: «Три важных очка, непросто побеждать на выезде в этом турнире. «Црвена Звезда» здорово сыграла, против них трудно защищаться»
Ханс-Дитер Флик остался доволен игрой «Барселоны».
Каталонцы разгромили «Црвену Звезду» (5:2) в 4-м туре Лиги чемпионов.
«Это три важных очка. Непросто побеждать на выезде в этом турнире.
Я очень доволен. Ценю то, что мы сделали. Мы хорошо действовали с мячом, защищались и прессинговали.
«Црвена Звезда» здорово сыграла, против них трудно защищаться, потому что они понимают, что делать с мячом. Моя команда действовала собранно», – отметил главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Marca
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