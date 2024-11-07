Флик о 5:2: «Три важных очка, непросто побеждать на выезде в этом турнире. «Црвена Звезда» здорово сыграла, против них трудно защищаться»

Ханс-Дитер Флик остался доволен игрой «Барселоны».

Каталонцы разгромили «Црвену Звезду» (5:2) в 4-м туре Лиги чемпионов.

«Это три важных очка. Непросто побеждать на выезде в этом турнире.

Я очень доволен. Ценю то, что мы сделали. Мы хорошо действовали с мячом, защищались и прессинговали.

«Црвена Звезда » здорово сыграла, против них трудно защищаться, потому что они понимают, что делать с мячом. Моя команда действовала собранно», – отметил главный тренер «Барселоны».