Защитник «Барсы» Кунде сделал 3 ассиста в матче ЛЧ с «Црвеной Звездой». У игроков каталонцев не было ассистентских хет-триков в турнире 6 лет
Защитник «Барсы» Жюль Кунде сделал ассистентский хет-трик в Лиге чемпитонов.
25-летний футболист сборной Франции отдал результативные передачи на третий, четвертый и пятый голы в матче 4-го тура общего этапа ЛЧ против «Црвены Звезды» (5:2, второй тайм).
Жюль помог забить Роберту Левандовскуому на 53-й минуте, Рафинье Диасу – на 55-й и Фермину Лопесу – на 76-й.
Игрок «Барселоны» не отдавал 3 ассиста в одном матче Лиги чемпионов с 3 октября 2018 года – тогда это сделал защитник Жорди Альба против «Тоттенхэма» (4:2).
Подробная статистика выступлений Кунде – здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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