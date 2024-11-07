Защитник «Барсы» Кунде сделал 3 ассиста в матче ЛЧ с «Црвеной Звездой». У игроков каталонцев не было ассистентских хет-триков в турнире 6 лет

Защитник «Барсы» Жюль Кунде сделал ассистентский хет-трик в Лиге чемпитонов.

25-летний футболист сборной Франции отдал результативные передачи на третий, четвертый и пятый голы в матче 4-го тура общего этапа ЛЧ против «Црвены Звезды » (5:2, второй тайм).

Жюль помог забить Роберту Левандовскуому на 53-й минуте, Рафинье Диасу – на 55-й и Фермину Лопесу – на 76-й.

Игрок «Барселоны» не отдавал 3 ассиста в одном матче Лиги чемпионов с 3 октября 2018 года – тогда это сделал защитник Жорди Альба против «Тоттенхэма» (4:2).

Подробная статистика выступлений Кунде – здесь .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.