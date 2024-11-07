Левандовски забил 19 голов в 16 матчах за «Барсу» в сезоне. У 36-летнего поляка 5 мячей в 4 играх ЛЧ – он догнал Кейна и Дьокереша

Роберт Левандовски забил 19 голов в 16 матчах сезона за «Барселону».

36-летний польский форвард добил мяч, отскочивший от штанги после удара Рафиньи, в ворота «Црвены Звезды » в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:1, перерыв). На 53-й он сделал дубль после паса Жюля Кунде.

У Роберта 14 голов и 2 асстиста в 12 матчах Ла Лиги . У него также 5 голов в 4 матчах ЛЧ – он догнал Виктора Дьокереша («Спортинг») и Харри Кейн («Бавария») в списке лучших бомбардиров.

Подробная статистика выступлений Левандовского – здесь .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.