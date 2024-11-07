Левандовски забил 19 голов в 16 матчах за «Барсу» в сезоне. У 36-летнего поляка 5 мячей в 4 играх ЛЧ – он догнал Кейна и Дьокереша
Роберт Левандовски забил 19 голов в 16 матчах сезона за «Барселону».
36-летний польский форвард добил мяч, отскочивший от штанги после удара Рафиньи, в ворота «Црвены Звезды» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:1, перерыв). На 53-й он сделал дубль после паса Жюля Кунде.
У Роберта 14 голов и 2 асстиста в 12 матчах Ла Лиги. У него также 5 голов в 4 матчах ЛЧ – он догнал Виктора Дьокереша («Спортинг») и Харри Кейн («Бавария») в списке лучших бомбардиров.
Подробная статистика выступлений Левандовского – здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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