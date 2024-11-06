У Рафиньи 4+2 в 4 матчах ЛЧ. Хавбек «Барсы» отдал ассист на Иньиго в матче с «Црвеной Звездой»
Рафинья Диас отдал ассист в матче с «Црвеной Звездой».
Полузащитник «Барселоны» отдал пас на Иньиго Мартинеса, открывшего счет на 13-й минуте матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
В текущем розыгрыше ЛЧ Рафинья отметился 4 голами и 2 результативными передачами в 4 матчах. Всего в нынешнем сезоне на счету бразильца 11 голов и 8 ассистов в 16 матчах за «Барселону». Его подробную статистику можно найти здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Барселона».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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