У Рафиньи 4+2 в 4 матчах ЛЧ. Хавбек «Барсы» отдал ассист на Иньиго в матче с «Црвеной Звездой»

Рафинья Диас отдал ассист в матче с «Црвеной Звездой».

Полузащитник «Барселоны» отдал пас на Иньиго Мартинеса , открывшего счет на 13-й минуте матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В текущем розыгрыше ЛЧ Рафинья отметился 4 голами и 2 результативными передачами в 4 матчах. Всего в нынешнем сезоне на счету бразильца 11 голов и 8 ассистов в 16 матчах за «Барселону». Его подробную статистику можно найти здесь.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда » – «Барселона ».