Игроки «Црвены Звезды» атаковали Ямаля, когда он не выбил мяч после травмы игрока сербов. Рафинья помог 17-летнему вингеру «Барсы»
Игроки «Црвены Звезды» предъявили претензии Ламину Ямалю.
В первом тайме матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов игрок сербской команды получил повреждение, однако футболисты «Барселоны» продолжили игру.
Когда мяч покинул пределы поля, игроки «Црвены Звезды» окружили Ямаля и стали эмоционально предъявлять претензии 17-летнему вингеру «Барсы». Активнее других был бывший защитник «Зенита» 33-летний Милан Родич.
На ситуацию быстро среагировал капитан каталонцев Рафинья Диас – он сразу бросился на помощь Ямалю, хотя находился на отдалении от конфликта. Вскоре ситуацию удалось урегулировать.
Изображения: кадры из трансляции CBS Sports
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Црвена Звезда» – «Барселона» (1:2, второй тайм).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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