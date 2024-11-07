Игроки «Црвены Звезды» атаковали Ямаля, когда он не выбил мяч после травмы игрока сербов. Рафинья помог 17-летнему вингеру «Барсы»

Игроки «Црвены Звезды» предъявили претензии Ламину Ямалю.

В первом тайме матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов игрок сербской команды получил повреждение, однако футболисты «Барселоны» продолжили игру.

Когда мяч покинул пределы поля, игроки «Црвены Звезды » окружили Ямаля и стали эмоционально предъявлять претензии 17-летнему вингеру «Барсы». Активнее других был бывший защитник «Зенита» 33-летний Милан Родич .

На ситуацию быстро среагировал капитан каталонцев Рафинья Диас – он сразу бросился на помощь Ямалю, хотя находился на отдалении от конфликта. Вскоре ситуацию удалось урегулировать.

Изображения: кадры из трансляции CBS Sports

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Црвена Звезда» – «Барселона » (1:2, второй тайм).