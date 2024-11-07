Рахимов об осторожном футболе «Рубина»: «В моих командах акцент не на трусливость, а на дисциплину и организацию. Болельщики могут вставать с дивана и пробовать тренироваться»

Рашид Рахимов отреагировал на критику игрового стиля «Рубина».

– Болельщики в интернете называют ваш футбол осторожным. Что можете сказать таким «диванным» экспертам?

– Вставать с дивана и пробовать тренироваться. Я многое в жизни слышал. Были и встречи с болельщиками, на которых я просил болельщиков показать, как не бояться, как тренировать. Придите и покажите.

Я тоже могу рассказать не только про футбол, но и про другие виды спорта. Как болельщик. И мое мнение в других видах спорта не будет приоритетным. Все могут иметь свое мнение.

В моих командах никогда не было акцента на трусливость, есть акцент на дисциплину и организацию, – заявил главный тренер «Рубина».

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