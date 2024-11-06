Президент «Рубина» о Рахимове: «Меня все устраивает, тренер тоже. Не в курсе слухов об отставке, акцентирую внимание на фактах. Играем очень хорошо, ЦСКА переиграли, но не повезло»
Сегодня «Рубин» дома сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Гол Марвина Чуни в ворота ЦСКА на 64-й минуте встречи был отменен из-за попадания мяча в руку. На 89‑й минуте хозяева получили право пробить пенальти, но Владислав Тороп парировал удар Мирлинда Даку.
Ответный матч пройдет 26 ноября в Москве.
– Играли очень хорошо. Меня все устраивает, тренер тоже. Я не в курсе слухов об отставке, акцентирую внимание на фактах.
– Болельщики отправляют Рашида Рахимова в отставку.
– Вы видели, как мы сегодня здорово играли. Вы были на матче? Разбираетесь в футболе? Вы разве не можете сказать, что «Рубин» переиграл ЦСКА?
За что отправлять тренера в отставку, если мы играем хорошо? Нам просто не повезло, что не засчитали гол и мы не забили пенальти, – заявил Марат Сафиуллин.
В Мир РПЛ «Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице с 18 очками.
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