Рахимов о 0:0 с ЦСКА: «Рубин» был ближе к победе, очень хорошая игра. В незасчитанном голе нарушения не увидел – надо еще раз посмотреть, может»

Рашид Рахимов высказался после ничьей с ЦСКА в Фонбет Кубке России.

Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ в Казани завершился со счетом 0:0.

На 64-й минуте гол Марвина Чуни в ворота ЦСКА не был засчитан из-за попадания мяча в руку форварду Рубина. На 87-й Мирлинд Даку не забил пенальти – голкипер армейцев Владислав Тороп поймал мяч после его удара.

– Насколько эта ничья обидная для вас?

– В целом по игре, может быть, мы были чуть ближе к победе. Несколько достаточно неплохих эпизодов у нас было. И в первом тайме могли завершать момент, когда был прострел на Ваду .

Конечно же, обидно, когда не выигрываешь и когда в конце не забиваешь, но такие игры случаются. И великие не забивают пенальти, даже решающие пенальти. Ничего страшного не произошло. Понятно, что сам Мирлинд переживает, но надо говорить об игре, а игра была очень хорошей.

– Можно ли сказать, что это игра со знаком плюс?

– Ничью таковой назвать сложно, все‑таки мы имели стопроцентный шанс. Мы не были закрепощены и в первом тайме, просто в перерыве сделали поправки. Я показал несколько эпизодов по видео, которые были хорошими и не очень. Нам нужно было сделать поправки, все было нормально.

Незасчитанный гол я еще не посмотрел. Я не заметил нарушения. Может, надо посмотреть еще раз, – сказал главный тренер «Рубина ».