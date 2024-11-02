Наумов о Рахимове: «Тренер не для больших задач, не очень умеет выстраивать коллектив, но идеальный для нынешнего «Рубина». Может отобрать очки у «Локо»

Николай Наумов считает, что «Рубин» способен отобрать очки у «Локомотива».

Казанцы сыграют сегодня в гостях с железнодорожниками в 14-м туре Мир РПЛ .

[«Локо»] с «Рубином » будет непросто. Команда организованная, неуступчивая. И готова биться за тренера, побеждая в матчах на фоне слухов о его отставке. Лично я в ней особого смысла не вижу. При том что очень давно работал с Рахимовым в «Локомотиве », у нас тогда были непростые отношения. И из-за неважных результатов его пришлось увольнять.

Считаю его тренером не для больших задач, не для борьбы за трофеи, поскольку он не очень умеет выстраивать коллектив. Но чисто в плане тактики, постановки игры и физподготовки специалист он очень хороший и, можно сказать, идеальный для нынешнего состава «Рубина», который не бог весть какой звездный.

И я не знаю тренера, который с этим составом даст результат лучше, а Рахимов этой команде хорошо подходит и, в частности, вполне может с ней отобрать очки у «Локо», – сказал бывший президент «Локомотива».