Журавель про «заковырять гол» от Дзюбы: «Есть рамки приличия, когда об амбициях лучше помалкивать. Сборная должна вдруг стать подножкой, по которой он поднимется к личному достижению»

Тимур Журавель отреагировал на слова Артема Дзюбы об игре за сборную России.

Ранее форвард «Акрона » заявил : «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной».

«Милейшее самораскрытие персонажа Дзюбы. В одной фразе «Дайте заковырять хоть какой гол», в соседней – что-то пафосное про честь и гордость игры за сборную.

Давайте чуть переведем на русский: «Я понимаю, что сборная – это сборная – гимн, флаг, но мы сейчас никаких задач не решаем, поэтому дайте мне побить рекорд Кержакова!

Не знаю, есть какие-то рамки приличия, когда о личных амбициях лучше помалкивать. Это тот самый случай. Но, по мнению Дзюбы, сборная должна вдруг стать подножкой, по которой он поднимется к личному достижению», – написал комментатор «Матч ТВ » в своем телеграм-канале.

36-летний нападающий делит с Александром Кержаковым первое место по голам за национальную команду – по 30.

Дзюба забил 231-й гол в карьере. До рекорда Кержакова – 2 мяча