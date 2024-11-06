Дегтярев о Дзюбе в сборной: «Неправильно влиять на решения тренера путем давления через СМИ. Товарищеские матчи – важный опыт для молодых игроков, а не только шоу»

Михаил Дегтярев призвал не давить на Валерия Карпина в вопросе Артема Дзюбы.

36-летний нападающий «Акрона » заявил , что хотел бы провести еще несколько матчей за национальную команду страны. Утверждалось, что Дзюба может провести «прощальный матч» за сборную России. Тренер сборной РФ Карпин отреагировал на возможность вызова Артема в сборную так: «Зачем? У многих есть цель играть за сборную. Всех вызывать?»

«Выбор игроков на матч – прерогатива главного тренера. И влиять на его решения путем давления через СМИ неправильно.

Тем более международные товарищеские матчи – это важный опыт для молодых игроков, а не только шоу. Поэтому тренер, полагаю, исходит еще и из этих соображений, чтобы команда сыгрывалась, чтобы все ключевые игроки успели попробовать себя на поле с реальным соперником.

А Артем Дзюба и так уже заработал репутацию отличного игрока и любимца большого количества болельщиков», – сказал министр спорта России Дегтярев .