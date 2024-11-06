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  • Дегтярев о Дзюбе в сборной: «Неправильно влиять на решения тренера путем давления через СМИ. Товарищеские матчи – важный опыт для молодых игроков, а не только шоу»
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Дегтярев о Дзюбе в сборной: «Неправильно влиять на решения тренера путем давления через СМИ. Товарищеские матчи – важный опыт для молодых игроков, а не только шоу»

Михаил Дегтярев призвал не давить на Валерия Карпина в вопросе Артема Дзюбы.

36-летний нападающий «Акрона» заявил, что хотел бы провести еще несколько матчей за национальную команду страны. Утверждалось, что Дзюба может провести «прощальный матч» за сборную России. Тренер сборной РФ Карпин отреагировал на возможность вызова Артема в сборную так: «Зачем? У многих есть цель играть за сборную. Всех вызывать?»

«Выбор игроков на матч – прерогатива главного тренера. И влиять на его решения путем давления через СМИ неправильно.

Тем более международные товарищеские матчи – это важный опыт для молодых игроков, а не только шоу. Поэтому тренер, полагаю, исходит еще и из этих соображений, чтобы команда сыгрывалась, чтобы все ключевые игроки успели попробовать себя на поле с реальным соперником.

А Артем Дзюба и так уже заработал репутацию отличного игрока и любимца большого количества болельщиков», – сказал министр спорта России Дегтярев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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