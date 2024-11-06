Мостовой о желании Дзюбы вернуться в сборную: «Против Брунея можно и меня вызывать. Ради такого искрометного матча я готов возобновить карьеру»
Ранее 36-летний нападающий «Акрона» заявил, что хотел бы провести еще несколько матчей за национальную команду России.
– Артем Дзюба сказал, что хочет сыграть за сборную против команд Брунея и Сирии и забить один мяч, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Что об этом думаете?
– Можно еще меня вызвать, я тоже хочу забить несколько мячей. Ради такого искрометного матча я готов возобновить карьеру.
– А что по поводу Дзюбы?
– Артем такой же футболист, как и все. Если вызовут – поедет. Против сборной Брунея можно и меня вызывать, еще кого‑нибудь. Кстати, во втором тайме и Валерий Карпин с Виктором Онопко могут выйти. А что такого? Думаю, мы бы не испортили игру.
Когда появилась информация про Бруней, я сразу спросил: «А там вообще футбол есть?» Откуда там люди‑то? Давайте не издеваться и не будем говорить, как многие, что мы должны сыграть, что это статус и так далее, – сказал бывший полузащитник сборной России.
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