Мостовой о желании Дзюбы вернуться в сборную: «Против Брунея можно и меня вызывать. Ради такого искрометного матча я готов возобновить карьеру»

Александр Мостовой прокомментировал слова Артема Дзюбы о возвращении в сборную.

Ранее 36-летний нападающий «Акрона » заявил , что хотел бы провести еще несколько матчей за национальную команду России.

– Артем Дзюба сказал, что хочет сыграть за сборную против команд Брунея и Сирии и забить один мяч, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Что об этом думаете?

– Можно еще меня вызвать, я тоже хочу забить несколько мячей. Ради такого искрометного матча я готов возобновить карьеру.

– А что по поводу Дзюбы?

– Артем такой же футболист, как и все. Если вызовут – поедет. Против сборной Брунея можно и меня вызывать, еще кого‑нибудь. Кстати, во втором тайме и Валерий Карпин с Виктором Онопко могут выйти. А что такого? Думаю, мы бы не испортили игру.

Когда появилась информация про Бруней , я сразу спросил: «А там вообще футбол есть?» Откуда там люди‑то? Давайте не издеваться и не будем говорить, как многие, что мы должны сыграть, что это статус и так далее, – сказал бывший полузащитник сборной России.