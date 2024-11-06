Карпин о вызове Дзюбы в сборную: «Зачем? У многих есть цель играть за сборную. Всех вызывать?»
Валерий Карпин кратко ответил на вопрос о вызове Артема Дзюбы в сборную.
Ранее 36-летний нападающий «Акрона» заявил, что хотел бы провести еще несколько матчей за национальную команду.
Главному тренеру сборной России задали вопрос о том, готов ли он вызвать Дзюбу в ноябре или марте 2025 года.
«Зачем? У всех или многих футболистов есть цель играть за сборную. Всех вызывать?» – сказал Карпин.
Дзюба может провести «прощальный матч» за сборную России («Мутко против»)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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