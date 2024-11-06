Карпин о вызове Дзюбы в сборную: «Зачем? У многих есть цель играть за сборную. Всех вызывать?»

Валерий Карпин кратко ответил на вопрос о вызове Артема Дзюбы в сборную.

Ранее 36-летний нападающий «Акрона » заявил , что хотел бы провести еще несколько матчей за национальную команду.

Главному тренеру сборной России задали вопрос о том, готов ли он вызвать Дзюбу в ноябре или марте 2025 года.

«Зачем? У всех или многих футболистов есть цель играть за сборную. Всех вызывать?» – сказал Карпин .

Дзюба может провести «прощальный матч» за сборную России («Мутко против»)