Троих фанатов ЦСКА задержали в Казани перед матчем с «Рубином» за административные нарушения, у двоих были выявлены признаки опьянения

В Казани болельщиков ЦСКА задержали перед матчем с «Рубином».

«Рубин » принимает ЦСКА в 1-м матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, второй тайм).

Троих фанатов московского клуба задержали за административные нарушения в день матча.

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Казани на ул. Баумана задержали троих футбольных болельщиков – жителей г. Москвы.

У двоих были выявлены признаки опьянения, однако проходить медицинское освидетельствование молодые люди отказались. В связи с чем в отношении них были составлены административные материалы по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», – сообщил РИА Новости источник.

У третьего задержанного были изъяты стикеры, он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.