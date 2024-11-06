Литвинов верит, что «Спартак» отыграет отставание в 11 очков от 1-го места: «Почему нет? В прошлом сезоне никто не ожидал, что «Динамо» будет до конца бороться за чемпионство»
Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 25 очков. У лидера турнира, «Краснодара», 36 баллов.
– Почему «Спартак» так неровно идет по сезону?
– Основная задача – разобраться в этом, чтобы стабильность появилась. Почему так получается. Две игры получается, все хорошо, а потом – как сегодня, проиграли. В Ростове будет гораздо тяжелее, надо забивать два мяча.
– Ты не так давно сказал, при разнице в 11 очков от первого места, что веришь в первую строчку. Мог бы объяснить, чем это подкреплено? 11 очков отыгрываются?
– Почему нет? Сейчас будет зима, после сборов клубы выходят вообще в разном состоянии. Помните, как в прошлом сезоне – никто не ожидал, что «Динамо» будет до конца бороться за чемпионство. Они проиграли в самом начале весеннего отрезка несколько матчей подряд, а потом была победная серия. Все возможно. Кроме того, надо думать о том, что до паузы есть еще несколько игр.
– «Спартак» перестал быть командой с русским костяком, и результат не улучшился. Сели на лавку Зиньковский, Хлусевич, Игнатов. Как ты смотришь на эту ситуацию?
– Переживаю за ребят. Ты всегда переживаешь за своих ребят, близких друзей, – сказал полузащитник «Спартака».
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