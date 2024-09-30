  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Абаскаль о работе в «Спартаке»: «Если это эксперимент, то роскошный. Очень доволен третьим местом. Возможно, были бы близки к титулу, если бы не допустили ошибок в первый год»
34

Абаскаль о работе в «Спартаке»: «Если это эксперимент, то роскошный. Очень доволен третьим местом. Возможно, были бы близки к титулу, если бы не допустили ошибок в первый год»

Гильермо Абаскаль доволен работой в первый сезон в «Спартаке».

Испанец тренировал красно‑белых с лета 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством «Спартак» занял третье место в Мир РПЛ в сезоне‑2022/23.

– В российской истории вы самый молодой тренер «Спартака». Это и впечатляет, и кормит критиков. Они говорят, что «Спартак» – великий клуб, и это не место для экспериментов. Считаете такую позицию разумной?

– Экспериментов было мало. Давайте разберемся. Если бы мы не допустили ошибок в первый год, возможно, были бы близки к титулу. Нужно не забывать, что весной у нас хватало травм, команды в итоге не достигла поставленных целей.

Так что сложно сказать, что это был эксперимент, тем более что мы заняли третье место в РПЛ. При нормальной ситуации этот результат гарантировал место в еврокубках. Причем этого результата добилась очень молодая команда. В первый свой год в большом футболе в Европе играли Литвинов, Пруцев, Игнатов, Умяров, Хлусевич и Денисов.

Таким образом, мы выстроили фундамент, а на второй год нужно было двигаться дальше. Например, выходить на рынок. Но на внутреннем рынке мы не сумели найти игроков, которые бы нас усилили. В итоге пришлось подписывать контракты с легионерами. Дела пошли не так, как планировали. Но, как говорят испанцы, выбрасывать проделанную работу неправильно.

Футбол – это про взлеты и падения, и во втором сезоне пришлось столкнуться с рядом проблем: нестабильность, отсутствие прогресса. Цель была следующая: если заняли третье место в первом сезоне, то на второй год должны быть первыми или вторыми. Но в итоге что‑то было сделано не так, и работа не дала плодов.

Если это эксперимент, то это был роскошный эксперимент. Я очень доволен тем третьим местом, – заявил Абаскаль.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoМихаил Игнатов
logoДаниил Хлусевич
logoНаиль Умяров
logoДанил Пруцев
logoРуслан Литвинов
logoДаниил Денисов
logoГильермо Абаскаль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Мостовой: «Станкович 25 лет играл, а Абаскаль – никто, забудьте его, пустой человек. Где футбол и где Абаскаль?»
65вчера, 12:55
Титов о «Спартаке»: «Станкович определился с костяком. Нет бесконечной ротации, что мы видели при Абаскале. Он мог поменять полсостава на следующую игру, чего делать, нельзя» 
2226 сентября, 06:29
Абаскаль присутствовал на матче «Спартак» – «Динамо»
3122 сентября, 16:19
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Сдохни, Куртуа» кричали фанаты «Атлетико» перед тем, как начать кидать предметы во вратаря «Реала». Ла Лига пожалуется на это в RFEF
910 минут назад
«Спартак» из Костромы могут наказать за нацистское приветствие фанатов в Кубке России. КДК РФС рассмотрит дело
523 минуты назад
«МЮ» не уволит тен Хага в ближайшее время. Боссы клуба поддерживают тренера (The Telegraph)
5623 минуты назад
Гризманн завершил карьеру в сборной Франции. Он выиграл ЧМ-2018, провел 137 матчей за команду и забил 44 гола
4835 минут назад
77% россиян равнодушны к футболу. 4% считают себя постоянными болельщиками – почти в 5 раз меньше, чем в 2005-м (ВЦИОМ)
9344 минуты назад
71% пользователей считает, что «Арсенал» выиграет у «ПСЖ». А что думаете вы?
45 минут назадСпецпроект
У Куртуа мышечная травма после матча с «Атлетико». Сегодня вратаря «Реала» обследуют
21сегодня, 08:45
Анчелотти об остановке игры с «Атлетико» из-за бросания предметов в Куртуа: «Подобное никому не нравится, но судья действовал верно. Матч нужно было прервать»
9сегодня, 08:28
У «Зенита» крупнейший бюджет среди спортивных клубов России – 17 млрд рублей. Он может стать больше, если клуб решит увеличить траты (РБК)
122сегодня, 08:21
Симеоне о конфликте Куртуа и фанатов «Атлетико»: «Тибо провоцировал людей и смеялся. Провокаторы тоже должны быть наказаны»
74сегодня, 08:10
Ко всем новостям
Последние новости
Генич об отказе Пьянича играть с Россией в 2022-м: «Он жалеет о сказанном, думаю. Миралем не отдавал себе отчет, что все так может обернуться»
8 минут назад
Поттер об уходе из «Челси»: «Приходилось справляться. Посетил концерт Тейлор Свифт, к ужасу моего 14-летнего сына. Он не такой фанат, как я»
36 минут назад
Экс-арбитр Итурральде о фоле Ле Нормана на Винисиусе: «Это свисток и желтая карточка. Судья хорошо сработал»
1553 минуты назад
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» в гостях у «Борнмута»
123459 минут назад
Автобус с молодежкой «Факела» столкнулся с грузовиком на трассе. В результате ДТП никто не пострадал
3сегодня, 08:11
«Все ждут, когда «Спартак» взлетит, а он все не взлетает. И календарь непростой. Сейчас «Ростов», потом «Краснодар», ЦСКА». Геркус о красно-белых
23сегодня, 07:58
Защитник «Махачкалы» Пальцев после удара в пах от Гомеса: «Спросите лучше у судей, как правильно в футбол надо играть» 
7сегодня, 07:46
Ди Лоренцо о лидерстве «Наполи» в Серии А: «Это только начало сезона, но все равно приятно. У нас много новых игроков, они горят желанием проявить себя» 
2сегодня, 07:33
Маслов о слухах про интерес «Чарльтона»: «Забавно было. Удивительно, как это все появилось» 
9сегодня, 07:16
Защитник «Краснодара» Гонсалес о лидерстве в РПЛ: «Нельзя говорить о чемпионстве, прошла треть турнира. Нужно продолжать в том же духе и не допускать поражений» 
1сегодня, 07:00