Джанашия о контракте Кордобы: «Не знаю, зачем легионеру платить такие деньги. Все равно они ни на что не претендуют. В России есть молодые пацаны, которых можно наигрывать»
Заза Джанашия отреагировал на продление контракта Джона Кордобы.
Колумбийский форвард подписал соглашение до 2027 года с «Краснодаром».
«Видимо, «Краснодару» нужен Кордоба, поэтому с ним продлили контракт. Наверняка ему повысили зарплату, но я не знаю, зачем легионеру платить такие деньги. Для чего? Конечно, «Краснодар» сложно представить без Кордобы, но в России есть молодые пацаны, которых можно взять и наигрывать. Все равно они ни на что не претендуют.
Одно дело, если бы были еврокубки, а так – только играем в российском чемпионате. Значит, «Краснодар» хочет стать чемпионом», – сказал бывший нападающий «Локомотива».
Кордоба получит 4 млн евро в год от «Краснодара» по новому контракту. Подписной бонус – 3 млн евро, за чемпионство и звание лучшего бомбардира – по 1 млн («РБ Спорт»)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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