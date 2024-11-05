Джанашия о контракте Кордобы: «Не знаю, зачем легионеру платить такие деньги. Все равно они ни на что не претендуют. В России есть молодые пацаны, которых можно наигрывать»

Заза Джанашия отреагировал на продление контракта Джона Кордобы.

Колумбийский форвард подписал соглашение до 2027 года с «Краснодаром ».

«Видимо, «Краснодару» нужен Кордоба, поэтому с ним продлили контракт. Наверняка ему повысили зарплату, но я не знаю, зачем легионеру платить такие деньги. Для чего? Конечно, «Краснодар» сложно представить без Кордобы , но в России есть молодые пацаны, которых можно взять и наигрывать. Все равно они ни на что не претендуют.

Одно дело, если бы были еврокубки, а так – только играем в российском чемпионате. Значит, «Краснодар» хочет стать чемпионом», – сказал бывший нападающий «Локомотива».

Кордоба получит 4 млн евро в год от «Краснодара» по новому контракту. Подписной бонус – 3 млн евро, за чемпионство и звание лучшего бомбардира – по 1 млн («РБ Спорт»)