Мбаппе нанес 8 из 24 ударов «Реала» по воротам «Милана». У Меньяна три сэйва после ударов форварда
Треть всех ударов «Реала» по воротам «Милана» нанес Килиан Мбаппе.
Мадридская команда уступила «Милану» (1:3) в домашнем матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Единственный гол «Реала» забил Винисиус с пенальти.
Всего за 90 минут игры «Реал» пробил по воротам «Милана» 24 раза, 10 из них – в створ. Килиан Мбаппе нанес 8 ударов по воротам соперника – два из них оказались неточными, еще два были заблокированы. Голкипер «россонери» Майк Меньян совершил три сэйва после ударов форварда.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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