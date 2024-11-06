Мбаппе нанес 8 из 24 ударов «Реала» по воротам «Милана». У Меньяна три сэйва после ударов форварда

Треть всех ударов «Реала» по воротам «Милана» нанес Килиан Мбаппе.

Мадридская команда уступила «Милану » (1:3) в домашнем матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Единственный гол «Реала » забил Винисиус с пенальти.

Всего за 90 минут игры «Реал» пробил по воротам «Милана» 24 раза, 10 из них – в створ. Килиан Мбаппе нанес 8 ударов по воротам соперника – два из них оказались неточными, еще два были заблокированы. Голкипер «россонери» Майк Меньян совершил три сэйва после ударов форварда.