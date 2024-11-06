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«Реал» проиграл 2 матча подряд впервые с сезона-2022/23

«Реал» впервые с сезона-2022/23 проиграл 2 матча подряд.

Сегодня мадридская команда уступила «Милану» (1:3) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. В предыдущей игре «Реал» был разгромлен «Барселоной» в Ла Лиге (0:4).

Последний раз «Реал» проигрывал дважды подряд в мае 2023 года – тогда «сливочные» проиграли «Манчестер Сити» (0:4) и «Валенсии» (0:1).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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