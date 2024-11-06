«Реал» проиграл 2 матча подряд впервые с сезона-2022/23
«Реал» впервые с сезона-2022/23 проиграл 2 матча подряд.
Сегодня мадридская команда уступила «Милану» (1:3) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. В предыдущей игре «Реал» был разгромлен «Барселоной» в Ла Лиге (0:4).
Последний раз «Реал» проигрывал дважды подряд в мае 2023 года – тогда «сливочные» проиграли «Манчестер Сити» (0:4) и «Валенсии» (0:1).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости