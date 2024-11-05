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Карпин не считает Кубок приоритетом «Ростова»: «Можно дойти до финала и вылететь из РПЛ, как «Балтика», – пример не для подражания. Все мысли о чемпионате»

Валерий Карпин не считает Кубок России приоритетом для «Ростова».

«Ростов» обыграл «Спартак» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Ответная игра пройдет 27 ноября.

«Нет, приоритет точно не Кубок. Можно дойти до финала, но вылететь из РПЛ, как «Балтика» [в прошлом сезоне]. Это пример не для подражания. Все мысли о чемпионате», – сказал главный тренер «Ростова».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoПервая лига
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