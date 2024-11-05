Карпин не считает Кубок приоритетом «Ростова»: «Можно дойти до финала и вылететь из РПЛ, как «Балтика», – пример не для подражания. Все мысли о чемпионате»
Валерий Карпин не считает Кубок России приоритетом для «Ростова».
«Ростов» обыграл «Спартак» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Ответная игра пройдет 27 ноября.
«Нет, приоритет точно не Кубок. Можно дойти до финала, но вылететь из РПЛ, как «Балтика» [в прошлом сезоне]. Это пример не для подражания. Все мысли о чемпионате», – сказал главный тренер «Ростова».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости