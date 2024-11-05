«Ростов» выиграл впервые с сентября. Было 8 матчей без побед
«Ростов» выиграл впервые за последние 9 матчей.
Команда Валерия Карпина обыграла «Спартак» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
В 8 предыдущих матчах «Ростов» трижды проиграл и 5 раз сыграл вничью. Последнюю победу ростовчане одержали 18 сентября – над «Оренбургом» (3:1).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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