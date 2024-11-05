Энрике перед матчем с «Атлетико»: «Они предстанут лучшей версией себя, Симеоне – топ-тренер. Уверен, «ПСЖ» справится и заберет 3 очка»

Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Атлетико».

В среду «ПСЖ» примет испанскую команду на своем поле в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Не сомневаюсь, что завтра «Атлетико » предстанет лучшей, самой сильной и серьезной версией себя, несмотря на результаты в Лиге чемпионов. Предстоит борьба против тяжелого соперника. Я надеюсь на фактор домашнего матча.

Очки ни в коем случае не являются решающими – кому бы вы ни проиграли, в случае победы в остальных матчах пройти [в следующий раунд] не составит проблем. Если завтра кто-то из нас проиграет, но выиграет оставшиеся 4 матча, то он попадет в число первых 24 команд. Эта игра не станет решающей – победа, безусловно, важна, но, если посмотреть на календарь, у нас он сложный – я осознаю это, но кто знает.

Уровень Лиги чемпионов максимально высок, но я доволен игрой своей команды в атаке и защите, по статистике мы одни из лучших, и я бы подписался на то, чтобы повторить [эти матчи], но с другим результатом, конечно.

У меня нет никаких предпочтений, завтра я снова увижу Симеоне , с которым мы уже встречались, будучи игроками. Он топовый тренер, и меня восхищает, когда тренер работает в большом клубе столько лет – так может только топовый специалист, и я знаю, как ему бывает трудно убедить своих игроков. Это будет очень сложный матч, в котором все знают, ради чего играют, и очень сильны индивидуально.

У нас такое же настроение, как и в каждом домашнем матче Лиги чемпионов – есть оптимизм и уверенность в том, что мы справимся и заберем три очка», – сказал главный тренер «ПСЖ ».