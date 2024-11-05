Энрике о том, что мог возглавить «Атлетико»: «Я не продержался бы и половины того, сколько работает Симеоне. Болельщикам и клубу повезло»

Луис Энрике заявил, что однажды мог возглавить «Атлетико».

В среду «ПСЖ» сыграет с мадридским клубом в 4-м туре Лиги чемпионов.

«Это правда, но я уже договорился с другим клубом. Но «Атлетико» очень повезло, потому что я не продержался бы там и половины того времени, что работает Симеоне – у меня нет столько энергии. Болельщикам «Атлетико » повезло», – сказал главный тренер «ПСЖ ».