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Энрике о том, что мог возглавить «Атлетико»: «Я не продержался бы и половины того, сколько работает Симеоне. Болельщикам и клубу повезло»

Луис Энрике заявил, что однажды мог возглавить «Атлетико».

В среду «ПСЖ» сыграет с мадридским клубом в 4-м туре Лиги чемпионов.

«Это правда, но я уже договорился с другим клубом. Но «Атлетико» очень повезло, потому что я не продержался бы там и половины того времени, что работает Симеоне – у меня нет столько энергии. Болельщикам «Атлетико» повезло», – сказал главный тренер «ПСЖ».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoПСЖ
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logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДиего Симеоне
logoЛуис Энрике
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