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Во Франции проходят обыски в офисе LFP и доме президента Профессиональной футбольной лиги. Дело о коррупции из-за сделки с CVC на 1,5 млрд евро заведено в июле

Во Франции проходят обыски в офисе LFP и доме президента по делу о коррупции.

Финансовая прокуратура Франции сделала это в рамках расследования жалобы на сделку, заключенную с инвестиционным фондом CVC.

Обыски проводятся в штаб-квартире Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), управляющей Лигой 1 и Лигой 2, в доме главы LFP Венсана Лабрюна и в офисах CVC.

Ранее фонд приобрел 13% капитала Лиги 1 за 1,5 миллиарда евро. Расследование было начато 16 июля 2024 года по обвинению в нецелевом использовании государственных средств, активной и пассивной коррупции государственного служащего и незаконном получении выгоды.

Во время переговоров между CVC и LFP было решено, что банкиры и юристы, консультировавшие LFP, получат комиссию после завершения сделки.

Был выделен бюджет в размере 37,5 миллиона евро: по 12 миллионов евро каждому из двух банков, участвовавших в переговорах, и 5 миллионов евро для юридической фирмы в качестве гонорара за результат.

Также было решено выдать 8,5 миллионов евро в виде бонусов руководителям Лиги 1, значительную долю которых получил президент LFP Лабрюн. Следователям предстоит выяснить, в какой именно момент было принято решение о бонусах и по чьей инициативе.

Президент LFP, который выбирал банкиров и юристов, участвовавших в сделке, также проголосовал за очень большое увеличение своей зарплаты, на что обратили внимание сенаторы в своем докладе.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: L’Equipe
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