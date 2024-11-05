Энрике о вратаре «ПСЖ» на матч с «Атлетико»: «Решу завтра после чашечки капучино. Главное, чтобы все трое были готовы»
Луис Энрике рассказал, как будет выбирать вратаря на игру с «Атлетико».
6 ноября «ПСЖ» проведет матч против испанского клуба в рамках четвертого тура Лиги чемпионов.
В последней игре чемпионата Франции против «Ланса» (1:0) в стартовом составе парижан вышел Матвей Сафонов.
«Завтра вы все узнаете. После чашечки хорошего капучино я решу, кто из вратарей будет играть.
Главное, чтобы все трое были готовы», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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