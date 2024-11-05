Энрике о вратаре «ПСЖ» на матч с «Атлетико»: «Решу завтра после чашечки капучино. Главное, чтобы все трое были готовы»

Луис Энрике рассказал, как будет выбирать вратаря на игру с «Атлетико».

6 ноября «ПСЖ » проведет матч против испанского клуба в рамках четвертого тура Лиги чемпионов.

В последней игре чемпионата Франции против «Ланса» (1:0) в стартовом составе парижан вышел Матвей Сафонов .

«Завтра вы все узнаете. После чашечки хорошего капучино я решу, кто из вратарей будет играть.

Главное, чтобы все трое были готовы», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике .

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