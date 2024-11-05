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  • Фоменко о ЦСКА с 4 защитниками: «С Мойзесом спокойно можно играть в два центральных – один в один он очень силен. Но нужно будет игроков в середину поля покупать» 
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Фоменко о ЦСКА с 4 защитниками: «С Мойзесом спокойно можно играть в два центральных – один в один он очень силен. Но нужно будет игроков в середину поля покупать» 

Олег Фоменко высказался о вероятном переходе ЦСКА на игру с четырьмя защитниками.

– Николич несколько раз говорил, что зимой ЦСКА может перейти на четырех защитников. Этот состав может играть не в три защитника? 

– Команда вполне может перейти на 4-3-3, не вижу проблем. Но нужно будет игроков в середину поля покупать.

– Говорят, что опорником может стать Мойзес

– В моем понимании – нет. Центральный защитник – великолепно, как опорник…

– А на край ему вернуться возможно?

– Уже нет. Я считаю, что мы ему выбрали идеальную позицию, потому что его очень сильное качество – игра один в один. 

В опорной зоне нужно делать большую работу. К сожалению, на данном этапе Мойзес не способен давать большой объем беговой работы, который требуется от опорника.

– То есть путь Лаксальта не для него? 

– Нет. С ним спокойно можно играть в два центральных, потому что один в один он очень сильно играет. 

– Тогда что делать с Рошей и Дивеевым?

– Это уже вопрос конкуренции. Кто будет сильнее, тот и будет играть, – сказал бывший ассистент тренера ЦСКА в эфире шоу «Это футбол, брат!»

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
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logoМойзес Барбоза
logoИгорь Дивеев
Олег Фоменко
logoВиллиан Роша
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