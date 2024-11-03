Лапочкин о ЦСКА – «Спартак»: «Последовательно неправильные решения судьи, контроль был упущен в самом начале. Роша своим безобразным поведением заслужил длительную дисквалификацию»

Сергей Лапочкин высказался о происшествиях в матче ЦСКА и «Спартака».

Игра 14‑го тура Мир РПЛ состоялась на стадионе ЦСКА в субботу и завершилась победой «Спартака» со счетом 2:0.

В начале второго тайма футболисты устроили потасовку после того, как Матвей Кисляк прыгнул в ноги Эсекиэлю Барко, а Виллиан Роша сбил Манфреда Угальде. Во время стычки Виллиан схватил Наиля Умярова за шею, а Руслан Литвинов хватал бразильца за лицо. Защитник армейцев отмахнулся и кулаком ударил Срджана Бабича в лицо. Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

– В протоколе отмечено, что Роша схватил резервного судью за руку. Чем может обернуться такое поведение для футболиста?

– Думаю, это будет длительная дисквалификация. Во‑первых, Роша должен получить наказание за агрессивное поведение на поле, когда ударил в лицо соперника. Мне кажется, что за это будет максимум две игры. Во‑вторых, физическое воздействие на официальное лицо – это серьезная статья.

Наверное, Роша принесет извинения, скажет, что бес попутал. Но по факту он должен получить длительную дисквалификацию. КДК должен вынести то справедливое решение, которое Роша заслужил своим безобразным поведением.

– Захват судьи за руку – это физическое воздействие?

– Конечно. Это серьезное нарушение.

– В таком случае Роше может грозить от шести месяцев до двух лет дисквалификации. Возможно ли такое суровое наказание?

– Нет, конечно. Найдут какой‑то другой пункт в регламенте и дисквалифицируют на меньший срок. Не верю, что Рошу отстранят на полгода.

– А за удар Бабича в лицо кулаком полагается от двух до четырех матчей.

– Мое мнение, должна быть максимальная мера. Но мы видим, что КДК старается сохранить игроков, наверное, в этом есть логика. Артур Генрихович [Григорьянц] очень много лет руководит КДК, они вынесут решение.

– Если Роше дадут минимум, тот Литвинов и вовсе должен избежать наказания?

– Это уже вопрос к «Спартаку». Если они подадут жалобу и попробуют отменить красную карточку, то футболист может избежать дисквалификации.

– Последовательные решения арбитра Сухого привели к драке?

– Я бы сказал, последовательно неправильные решения. Восьмая, девятая, 33‑я, 54‑я минуты – он не дает карточки, и люди сгорели на этом. И получилось так.

Роша и Мойзес – проблемные игроки в нашем чемпионате, они решили, раз судья позволяет вообще все, то почему они должны сдерживаться. И пошло‑поехало. Драка на 54‑й минуте – катастрофа. Контроль управления игрой был упущен в самом начале встречи, – заявил бывший арбитр ФИФА.

Роша и Литвинов могут получить до 4 матчей бана после драки в матче ЦСКА и «Спартака». Максимальное наказание Виллиану за захват судьи за руку – до 2 лет дисквалификации («Матч ТВ»)