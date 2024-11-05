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Давиташвили, Барколя и Шевалье претендуют на приз игроку октября в Лиге 1

Зурико Давиташвили номинирован на приз лучшему игроку октября в Лиге 1.

В прошлом месяце вингер «Сент-Этьена», выступавший ранее за «Рубин», «Ротор» и тульский «Арсенал», забил 5 голов в 3 матчах.

Также на приз претендуют вингер «ПСЖ» Брэдли Барколя (2+1 в 3 играх) и вратарь «Лилля» Люка Шевалье, проведший в октябре на ноль два матча.

Голосование проходит на сайте Ассоциации профессиональных футболистов Франции.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: UNFP
logoЛилль
logoПСЖ
logoСент-Этьен
logoлига 1 Франция
рейтинги
logoЗурико Давиташвили
logoЛюка Шевалье
logoБрэдли Барколя
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