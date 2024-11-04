У Гринвуда 7 голов в 10 матчах за «Марсель». У лучшего бомбардира Лиги 1 Барколя из «ПСЖ» – 8 мячей
Мэйсон Гринвуд вышел на 2-е место в списке бомбардиров Лиги 1.
Полузащитник «Марселя» забил на 61-й минуте матча с «Нантом» в 10-м туре чемпионата Франции и вывел свою команду вперед.
В 10 матчах нынешнего сезона Лиги 1 Гринвуд отметился 7 голами – столько же забил Джонатан Дэвид из «Лилля».
Больше забил лишь вингер «ПСЖ» Брэдли Барколя, на счету которого 8 голов.
Подробную статистику бывшего футболиста «МЮ» можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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