У Гринвуда 7 голов в 10 матчах за «Марсель». У лучшего бомбардира Лиги 1 Барколя из «ПСЖ» – 8 мячей

Мэйсон Гринвуд вышел на 2-е место в списке бомбардиров Лиги 1.

Полузащитник «Марселя » забил на 61-й минуте матча с «Нантом» в 10-м туре чемпионата Франции и вывел свою команду вперед.

В 10 матчах нынешнего сезона Лиги 1 Гринвуд отметился 7 голами – столько же забил Джонатан Дэвид из «Лилля ».

Больше забил лишь вингер «ПСЖ » Брэдли Барколя , на счету которого 8 голов.

Подробную статистику бывшего футболиста «МЮ » можно найти здесь .