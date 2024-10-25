Чемпионат Франции. «Гавр» Кузяева в гостях у «Ренна» 

В Лиге 1 пройдут матчи 9-го тура.

В пятницу «Гавр » Далера Кузяева сыграет в гостях с «Ренном ».

В воскресенье «Монако » Александра Головина встретится на выезде с «Ниццей», «ПСЖ » – с «Марселем».

Чемпионат Франции

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1