Экс-тренер ЦСКА Фоменко о Федотове и «Рубине»: «Никакой информации нет, общаемся с Владимиром каждый день. Он улыбается, говорит, что с ним никто не общался» 

Олег Фоменко оценил вероятность назначения Владимира Федотова в «Рубин».

– В конце прошлого сезона писали, что Федотов может возглавить «Рубин». Эти разговоры могли не понравиться руководству ЦСКА?

– Эти разговоры про «Рубин» и сейчас ходят. Вопрос в том, кто эти разговоры придумывает.

Какой мог быть разговор про «Рубин», если у Федотова оставался еще год контракта с ЦСКА? Это нецелесообразно. Я не знаю, кто начал раскачивать эту лодку.

У нас по жизни столько слухов ходило, если на все из них реагировать и расставаться с людьми…Для этого есть встречи: люди встречаются и общаются.

– Вы допускаете, что эти слухи могли повлиять на увольнение?

– Вряд ли.

– А основания для этих слухов были?

– Не было.

– Иван Карпов в мае заявлял, что Федотов сменит Рахимова по окончании сезона.

– Вопросы к Ивану Карпову, его же инсайды.

– Федотова связывают с бывшим спортивным директором «Рубина» Эдуардом Сафоновым.

– Я абсолютно ничего не знаю. Сейчас тоже никакой информации нет, мы с Федотовым общаемся каждый день. Он улыбается, говорит, что с ним никто не общался, – сказал бывший ассистент тренера ЦСКА в эфире шоу «Это футбол, брат!»