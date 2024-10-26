Федотов ради «Рубина» отказал «Ахмату» и «Пари НН» («Бизнес Online»)

Владимир Федотов хочет работать в «Рубине».

«Бизнес Online» сообщает, что бывший главный тренер ЦСКА отклонил несколько предложений этой осенью. Назначить его надеялись «Ахмат » и «Пари НН », причем грозненцы предпринимали две попытки.

Федотов ждет предложения от «Рубина ». Команда Рашида Рахимова сейчас идет в Мир РПЛ на 7-м месте.