Федотов ради «Рубина» отказал «Ахмату» и «Пари НН» («Бизнес Online»)
Владимир Федотов хочет работать в «Рубине».
«Бизнес Online» сообщает, что бывший главный тренер ЦСКА отклонил несколько предложений этой осенью. Назначить его надеялись «Ахмат» и «Пари НН», причем грозненцы предпринимали две попытки.
Федотов ждет предложения от «Рубина». Команда Рашида Рахимова сейчас идет в Мир РПЛ на 7-м месте.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Бизнес Online»
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