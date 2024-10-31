Федотов о слухах про работу в «Рубине»: «Предложений не было, все на уровне сарафанного радио. Позвонить Рахимову? Не вопрос. Но в чем смысл?»
– Набирают обороты слухи о том, что в скором времени вы можете возглавить «Рубин».
– Вы правильно заметили – слухов. Которые никак и ничем не подкреплены официально. Опускаться до уровня слухов не в моих правилах. Я человек действий и конкретных предложений.
– В недавнем интервью Рашид Рахимов сослался на понятие «тренерская этика», и что вы должны были ему позвонить. Почему не позвонили?
– Я прекрасно знаю, что такое тренерская этика, и всегда ее придерживался. Повторюсь, предложений из клуба никаких не поступало. Все на уровне слухов и сарафанного радио.
Позвонить Рахимову? Да не вопрос. Но только в чем смысл моего звонка? За чью-то разыгравшуюся фантазию ответственности я нести не планирую, – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
Рахимов о том, что Федотов может заменить его в «Рубине»: «Тренерская этика: если ничего нет, то человек может позвонить – не звонил. У нас с командой хорошая работа»
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