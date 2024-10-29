Рахимов о том, что Федотов может заменить его в «Рубине»: «Тренерская этика: если ничего нет, то человек может позвонить – не звонил. У нас с командой хорошая работа»
– Иван Карпов писал, что вашим сменщиком может стать Федотов, которого лоббирует член правления «Рубина» Самаренкин. Вы с этим человеком в каких отношениях?
– Он член правления, у меня больше общения с президентом клуба.
– Вы с ним как-то взаимодействуете?
– По поводу чего? По поводу Федотова?
– По поводу вашей работы в «Рубине».
– У нас своя работа, у него – своя. Мы больше про спортивную составляющую. Я думаю, этого достаточно.
– У вас есть ощущение, что именно от него может идти информация о вашей возможной отставке?
– Я думаю, вы сами все знаете, из меня вытягиваете то, что сами можете знать. Я на это не собираюсь обращать внимание.
Федотов? Ну да, я слышал. Но это его выбор – сидеть, ждать. Наверное, ему обещали.
– Вы знакомы с Федотовым?
– Да, я с ним знаком. Но это выбор человека.
– Вы с ним это не обсуждали?
– Нет. Обычно бывает так: это тренерская этика, если ничего нет такого, то человек может позвонить и сказать, никаких проблем.
– Вам никто не звонил?
– Мне никто не звонил.
– Ваше отношение к Федотову как-то поменялось?
– Может, не хочет звонить, может, еще что-то, я не знаю его мыслей. Сам выяснять эти мысли я не собираюсь. Мне для чего это нужно?
Думаю, журналисты пытались дозвониться до него, спрашивали об этом. Человек выбрал такую позицию. Что там происходит, как – я заморачиваться не буду.
Я концентрируюсь на работе, смотрю на то, что произошло за это время, полтора года. Вижу, что у нас вместе с командой и президентом клуба хорошая работа, – сказал Рашид Рахимов в шоу «Это футбол, брат!».
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