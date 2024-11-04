Матч ЦСКА – «Спартак» стал самым посещаемым на «ВЭБ Арене» после введения Fan ID – он собрал 23 045 зрителей
ЦСКА собрал самую большую аудиторию на домашнем матче после введения Fan ID.
2 ноября армейцы принимали «Спартак» в рамках 14-го тура Мир РПЛ (0:2).
Игру, проходившую на стадионе «ВЭБ Арена», посетили 23 045 зрителей – это лучший показатель в эпоху Fan ID. Предыдущий рекорд был установлен в сентябре прошлого года на матче ЦСКА и «Зенита» – 22 000 болельщиков.
Самым посещаемым матчем в истории стадиона армейцев остается встреча ЦСКА и «Спартака» в 2018 году – на ней присутствовали 29 361 зритель.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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