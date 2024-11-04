  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Матч ЦСКА – «Спартак» стал самым посещаемым на «ВЭБ Арене» после введения Fan ID – он собрал 23 045 зрителей
34

Матч ЦСКА – «Спартак» стал самым посещаемым на «ВЭБ Арене» после введения Fan ID – он собрал 23 045 зрителей

ЦСКА собрал самую большую аудиторию на домашнем матче после введения Fan ID.

2 ноября армейцы принимали «Спартак» в рамках 14-го тура Мир РПЛ (0:2).

Игру, проходившую на стадионе «ВЭБ Арена», посетили 23 045 зрителей – это лучший показатель в эпоху Fan ID. Предыдущий рекорд был установлен в сентябре прошлого года на матче ЦСКА и «Зенита» – 22 000 болельщиков.

Самым посещаемым матчем в истории стадиона армейцев остается встреча ЦСКА и «Спартака» в 2018 году – на ней присутствовали 29 361 зритель.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoВЭБ Арена
Fan ID
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бурлак о снижении интереса к футболу в России: «Fan ID – главная причина, все прекрасно понимают. Посещаемость «Спартака», «Зенита», ЦСКА падает по сравнению с Кубком, без фанатов поддержка проседает»
292 октября, 15:11
Губерниев о Fan ID: «Есть «Госуслуги», камеры по распознаванию лиц. Люди против XXI века? Ты под колпаком, болельщик, уже надо зарегистрироваться и идти на стадион»
19423 сентября, 19:29
«Fan ID – убийца футбола!» «Фратрия» пригласила на дерби молодежек «Спартака» и ЦСКА, где не нужен паспорт болельщика
8717 сентября, 07:05
Генсек РФС о Fan ID: «Это норма законодательства. Отказывающиеся наказали только свою команду. Не исключаем, что система будет распространяться на другие виды спорта»
15813 сентября, 13:10
Экс-кандидат в президенты Даванков о Fan ID: «Будем вносить законопроект об отмене, осенью займемся. Вновь увидели пустые трибуны и людей, не имеющих отношения к спорту»
14824 июля, 19:27
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Слот о спаде у Салаха из-за возраста: «Нет причин думать об этом, Мо в очень хорошей форме. Сколько лет Роналду? Месси по-прежнему невероятен»
1 минуту назад
«Спортинг» опроверг нахождение Юрана в шорт-листе: «Не рассматривали этого специалиста»
4 минуты назад
«Челси» надеется, что Палмер избежал серьезной травмы в матче с «МЮ» и сыграет с «Арсеналом». Хавбек хромал после фола Лисандро
425 минут назад
Видаль и другие игроки «Коло-Коло» могут быть причастны к эпизоду сексуального насилия. Потерпевшую, возможно, накачали наркотиками в баре
2448 минут назад
«Бавария» провела неформальные переговоры по переходу Мармуша. «Айнтрахт» запросит 50-60 млн евро за полузащитника
649 минут назад
Каштанов тратит 200 тысяч рублей в месяц: «Взял ипотеку в Екатеринбурге и отдаю 70% зарплаты. Сын занимается хоккеем – лед стоил 9 тысяч рублей в неделю»
16сегодня, 17:15
Женщина обозвала блогера «ниггером» после матча «МЮ» и «Челси». Магуайр назвал это «позором» и поддержал болельщика
64сегодня, 17:05
Не забудьте про замены в фэнтези Лиги чемпионов! Вы – тренер
3сегодня, 17:00Фэнтези
Мората о соцсетях: «Родри будет более спокойным, в отличие от тех, у кого они есть. Это похоже на фондовый рынок: в один день дела идут очень хорошо, в другой – очень плохо»
5сегодня, 16:41
«Слова Карпина про отставку и смена губернатора – не случайность. Я в такие совпадения не верю». Черданцев о «Ростове»
40сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома и Неймара принимает «Эстегляль», «Аль-Ахли» Фирмино разгромил «Аль-Шорту», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Айном» во вторник
35 минут назадLive
«Арсенал» подтвердил уход Эду. Бразилец работал спортивным директором с 2022-го
716 минут назад
Лаутаро пинал рекламные щиты из-за 7 добавленных минут в матче с «Венецией» – «Интер» пропустил, но гол отменили. Форвард сказал: «Футбол не будет двигаться вперед, если продолжим в том же духе»
121 минуту назад
Шалимов о Соболеве: «Не получается ничего – нет маневра, за спину не может открыться. Семак дает игровое время – настаивал на трансфере, видимо»
237 минут назад
Тарханов о «Спартаке»: «Их должны тренировать спартаковцы – Тихонов уже готов, мне кажется. Нет достойных иностранцев, кого выделить можно»
838 минут назад
Чемпионат Италии. «Дженоа» в гостях у «Пармы», «Лацио» сыграет с «Кальяри»
10150 минут назад
Экс-тренер ЦСКА Фоменко: «Дайте Пьяничу адаптироваться. То, что он мастер, видят все. Вопрос в том, наберет ли он кондиции»
5сегодня, 16:28
Бушманов о Семаке: «Было бы интересно посмотреть в европейском клубе – в РПЛ он выиграл все, показывает интересный футбол. Но наши тренеры не на уровне лучших европейских команд»
15сегодня, 16:12
Титов о драке ЦСКА и «Спартака»: «Нет культуры футбола – так делать нельзя. Действия Литвинова – это не красная карточка, а скорее полуторная желтая»
20сегодня, 15:59
Эду будет курировать развитие «Ноттингема», «Олимпиакоса» и «Риу Аве» после ухода из «Арсенала». Его зарплата вырастет в 3 раза
3сегодня, 15:49