Матч ЦСКА – «Спартак» стал самым посещаемым на «ВЭБ Арене» после введения Fan ID – он собрал 23 045 зрителей

ЦСКА собрал самую большую аудиторию на домашнем матче после введения Fan ID.

2 ноября армейцы принимали «Спартак» в рамках 14-го тура Мир РПЛ (0:2).

Игру, проходившую на стадионе «ВЭБ Арена », посетили 23 045 зрителей – это лучший показатель в эпоху Fan ID. Предыдущий рекорд был установлен в сентябре прошлого года на матче ЦСКА и «Зенита» – 22 000 болельщиков.

Самым посещаемым матчем в истории стадиона армейцев остается встреча ЦСКА и «Спартака » в 2018 году – на ней присутствовали 29 361 зритель.