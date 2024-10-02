Бурлак о снижении интереса к футболу в России: «Fan ID – главная причина, все прекрасно понимают. Посещаемость «Спартака», «Зенита», ЦСКА падает по сравнению с Кубком, без фанатов поддержка проседает»

Тарас Бурлак считает Fan ID причиной падения интереса к футболу в России.

Согласно опросу ВЦИОМ , доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%. Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

– Конечно, видно, что посещаемость «Спартака », «Зенита », ЦСКА падает по сравнению с Кубком. Все прекрасно понимают, что ситуация с Fan ID влияет. Есть люди, которые не хотят его оформлять. Это самая главная причина.

Если брать в целом, то, мне кажется, все меряется по матчам сборной, а сборная собирает полные стадионы. Но в целом стало меньше фанатов, и поддержка у команд проседает. Аудитория заменяется, и стали больше приходить с семьями, но именно такой поддержки, конечно, коллективам не хватает.

– Могут ли концерты и розыгрыши изменить ситуацию?

– Это сомнительная история. Фанатское движение – это люди, которые годами, а то и поколениями болеют за клубы. Заменить их невозможно. За счет концертов и блогеров ты можешь притянуть новую молодую аудиторию, которая, скорее всего, будет, но той поддержки, которую дает фанатское движение, не даст.

Я был на «Локомотив» – «Спартак», и центровой сектор, где сидят болельщики, пустовал – зрелище было не очень. А вчера смотришь на матч Кубка и слышишь локомотивовские заряды, и это прям ощущается. Но тут уже дело каждого: принимает ли он это и делает ли Fan ID.

Но спросите любого футболиста, ощущается ли это – да, конечно, ощущается. Конечно, с фанатами, которые горячо поддерживают футбол, смотрится по-другому, – сказал экс-игрок «Локомотива ».