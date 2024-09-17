«Fan ID – убийца футбола!» «Фратрия» пригласила на дерби молодежек «Спартака» и ЦСКА, где не нужен паспорт болельщика
«Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола.
«Fan ID – убийца футбола! На молодежном дерби ЦСКА – «Спартак» 🐕 паспорт не нужен. Все на футбол!» – говорится в сообщении в телеграм-канале объединение фанатов «Спартака».
Матч состоится 20 сентября в Москве на поле стадиона «ВЭБ Арена».
После 21 тура сезона МФЛ-2024 «Спартак» набрал 47 очков и идет на 3-м месте в таблице. ЦСКА с 50 баллами занимает 1-е место.
Система Fan ID была полноценно введена в июне 2022 года на всех матчах Мир РПЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Фратрии»
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