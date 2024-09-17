«Fan ID – убийца футбола!» «Фратрия» пригласила на дерби молодежек «Спартака» и ЦСКА, где не нужен паспорт болельщика

«Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола.

«Fan ID – убийца футбола! На молодежном дерби ЦСКА – «Спартак» 🐕 паспорт не нужен. Все на футбол!» – говорится в сообщении в телеграм-канале объединение фанатов «Спартака ».

Матч состоится 20 сентября в Москве на поле стадиона «ВЭБ Арена».

После 21 тура сезона МФЛ-2024 «Спартак» набрал 47 очков и идет на 3-м месте в таблице. ЦСКА с 50 баллами занимает 1-е место.

Система Fan ID была полноценно введена в июне 2022 года на всех матчах Мир РПЛ .