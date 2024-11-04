Мостовому нравится нынешний «Спартак»: «Не все всегда получается, но это точно лучше, чем при Абаскале. Станкович – футбольный человек, он играл на высоком уровне»
Александр Мостовой оценил выступления «Спартака» при Деяне Станковиче.
Московский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 25 очков после 14 туров.
«Мне нравится то, как сейчас играет «Спартак», – да, не все всегда получается, но это точно лучше, чем при Абаскале. До сих пор вопрос, как он вообще попал в «Спартак».
Станкович – футбольный человек, он играл на высоком уровне. Простые истины работают во все времена», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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