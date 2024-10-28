Мостовой о Бонгонда: «Абаскаль его «закопал» – Станкович пришел и сразу начал ставить в основу. Воспользовался подарком игроков «Пари НН», забил на паузе, как я всегда делал»

Александр Мостовой оценил игру Тео Бонгонда.

Вингер «Спартака » отличился в матче 13-го тура Мир РПЛ против «Пари НН» (2:0).

– У Бонгонда первый гол в 13-м матче. Прорвало или разовый всплеск?

– Вы знаете, в принципе, Бонгонда в том году «закопал» [Гильермо ] Абаскаль. Когда его купили – он играл, затем Абаскаль его «закопал». Помните, были слухи, что Бонгонда ищет команду, в сборную постоянно уезжает, еще что-то. В принципе, парень неплохой, [Деян ] Станкович пришел и сразу начал ставить в основной состав: у него хорошая скорость, хороший дриблинг, левая нога неплохая.

– Может проблема Бонгонда в реализации?

– Ну а у кого из нас реализация хорошая, скажите. У нас у многих такая реализация. После того, что мы вчера увидели в матче «Реал» – «Барселона» – вот это реализация, вот это футбол – космос, где люди взрываются, бегут так, что болельщики не успевают их глазами догнать, обалдеть.

Бонгонда воспользовался подарком футболистов «Пари НН » и забил. На паузе, правильно делал, бум-бум, не торопился. Другой бы ударил, а он сделал так, как я всегда делал в футболе, – сделал паузу. Так что он нормальный парень, – сказал бывший полузащитник сборной России.