  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о Бонгонда: «Абаскаль его «закопал» – Станкович пришел и сразу начал ставить в основу. Воспользовался подарком игроков «Пари НН», забил на паузе, как я всегда делал»
5

Мостовой о Бонгонда: «Абаскаль его «закопал» – Станкович пришел и сразу начал ставить в основу. Воспользовался подарком игроков «Пари НН», забил на паузе, как я всегда делал»

Александр Мостовой оценил игру Тео Бонгонда.

Вингер «Спартака» отличился в матче 13-го тура Мир РПЛ против «Пари НН» (2:0).

У Бонгонда первый гол в 13-м матче. Прорвало или разовый всплеск?

– Вы знаете, в принципе, Бонгонда в том году «закопал» [Гильермо] Абаскаль. Когда его купили – он играл, затем Абаскаль его «закопал». Помните, были слухи, что Бонгонда ищет команду, в сборную постоянно уезжает, еще что-то. В принципе, парень неплохой, [Деян] Станкович пришел и сразу начал ставить в основной состав: у него хорошая скорость, хороший дриблинг, левая нога неплохая.

Может проблема Бонгонда в реализации?

– Ну а у кого из нас реализация хорошая, скажите. У нас у многих такая реализация. После того, что мы вчера увидели в матче «Реал» – «Барселона» – вот это реализация, вот это футбол – космос, где люди взрываются, бегут так, что болельщики не успевают их глазами догнать, обалдеть.

Бонгонда воспользовался подарком футболистов «Пари НН» и забил. На паузе, правильно делал, бум-бум, не торопился. Другой бы ударил, а он сделал так, как я всегда делал в футболе, – сделал паузу. Так что он нормальный парень, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт день за днем»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoТео Бонгонда
logoПари НН
logoГильермо Абаскаль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой об отказе «Спартака» в стажировке: «Обидно, что так подставляют. Нужно быть хамлом или подлецом, чтобы тебя любили. А вот нормальные люди никому уже не нужны»
26сегодня, 20:45
Зарема о «Спартаке»: «Где Жозе, #####? Может, кто-то наконец задаст этот вопрос спортивному директору? И одной мне кажется, что даже Бакаев сильнее Угальде?»
39сегодня, 20:30
«Зенит» выиграл 1 из 7 последних домашних матчей с московскими клубами в Мир РПЛ
15сегодня, 19:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Испании. «Атлетико» уступил «Бетису» в гостях, «Сосьедад» Захаряна проиграл «Осасуне», «Хетафе» сыграл вничью с «Валенсией»
62041 минуту назад
«Атлетико» впервые при Симеоне отстал от лидера Ла Лиги на 10 очков после 11 туров. Мадридцы летом купили игроков на 185 млн евро
1044 минуты назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» разгромил «Марсель» на выезде, «Монако» Головина проиграл «Ницце», «Лион» сыграл вничью с «Осером»
46сегодня, 21:43
Чемпионат Италии. «Рома» пропустила 5 голов от «Фиорентины», «Интер» сыграл 4:4 с «Ювентусом», «Лацио» разгромил «Дженоа»
64сегодня, 21:38
Гари Невилл: «Давление на тен Хага станет невыносимым в ближайшие недели. Это «МЮ», он не может идти 14-м после 9 туров. Любая более-менее приличная команда обыграет этот «Юнайтед»»
11сегодня, 21:29
«Игроки «Арсенала» постоянно падали, владея мячом. Я сказал Конате: «Это гребаная шутка». Четвертый судья подумал, что я обращаюсь к нему». Слот о своей желтой
13сегодня, 21:19
Корнеев о фоле Батракова на Мантуане: «В штрафной был бы стопроцентный пенальти. Карасев поступил по‑футбольному, но по правилам – это желтая»
5сегодня, 21:11
Семак о неудалении Батракова за фол на Мантуане: «Это трактовки. У меня с первых минут возникли вопросы, за что даются и за что не даются карточки»
23сегодня, 21:06
Каррагер об Артете после 2:2 с «Ливерпулем»: «Мы думали, он ученик Гвардиолы, но Микель постепенно превращается в Моуринью. «Арсенал» отступил во 2-м тайме»
21сегодня, 21:02
Тен Хаг про 1:2 с «Вест Хэмом»: «Не всегда побеждает лучшая команда, сегодня это очевидно. «МЮ» играл намного лучше соперника, но не использовал шансы, а судья принял очень плохое решение»
21сегодня, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Рома» проиграла «Фиорентине» 1:5 и идет 11-й в Серии А. У римлян 3 поражения, 3 победы и 2 ничьих в 8 матчах при Юриче
1049 минут назад
Ходдл о Феликсе: «Хороший игрок, на первый взгляд, но он не прогрессирует. Возможно, ему стало сложнее после «Барсы», где он чувствовал себя как дома»
351 минуту назад
Бартон про удаление Харита в матче «Марсель» – «ПСЖ»: «Во Франции говорят, что катарцы подкупают судей. Это решение дурно пахнет»
351 минуту назадФото
Лунев о 4:3 с «Химками»: «Первый гол между ног с близкого расстояния. Второй – хороший удар, третий – рикошет. Меня беспокоят очки команды, главное – победа»
54 минуты назад
«ПСЖ» оторвался от «Монако» на 3 очка после 9 туров чемпионата Франции, от «Марселя» – на 6
1сегодня, 21:43
«ПСЖ» разгромил «Марсель» в гостях – 3:0! Невеш и Барколя забили, у Балерди автогол, Харита удалили на 20-й
5сегодня, 21:43
Хуммельс забил в свои ворота в первом матче за «Рому», где разгромно уступили «Фиорентине» – 1:5. На 65-й был удален Эрмосо, также пришедший в сентябре
2сегодня, 21:41
Личка о стажировке Мостового в «Динамо»: «Если он захочет приехать – никаких проблем. У нас Аршавин был»
7сегодня, 21:36
23-летний Сака побил рекорд Анри и стал самым молодым игроком с 50 голами в АПЛ в истории «Арсенала». Но у Тьерри ушло вдвое меньше матчей
8сегодня, 21:09
Воробьев об 1:1 с «Зенитом»: «Локомотив» заслуживал большего. Соперник контролировал мяч, но наши моменты были опаснее, просто мы их не реализовали»
11сегодня, 20:50