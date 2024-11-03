Тебас за проведение матчей Ла Лиги, несмотря на наводнение: «Лучшее послание миру – быть на передовой, обеспечивать видимость и генерировать ресурсы»

Хавьер Тебас высказался за проведение матчей Ла Лиги, несмотря на наводнения.

В провинции Валенсия на юго-востоке Испании проливные дожди вызвали масштабные наводнения. Погибли более 200 человек. Некоторые районы Валенсии оказались отрезаны из-за затопленных дорог, наблюдаются перебои с электричеством и связью, разрушены мосты.

«Мы считаем, что в этой ужасной ситуации, которую мы переживаем в Испании, лучшее решение – не останавливаться, за исключением пострадавших районов.

Лучшее послание – быть на передовой в своей работе, как и все работники в остальных секторах, обеспечивая видимость, генерируя ресурсы и объясняя миру, что мы все должны быть готовы действовать, чтобы добиться успеха», – заявил президент Ла Лиги.