Тебас за проведение матчей Ла Лиги, несмотря на наводнение: «Лучшее послание миру – быть на передовой, обеспечивать видимость и генерировать ресурсы»
Хавьер Тебас высказался за проведение матчей Ла Лиги, несмотря на наводнения.
В провинции Валенсия на юго-востоке Испании проливные дожди вызвали масштабные наводнения. Погибли более 200 человек. Некоторые районы Валенсии оказались отрезаны из-за затопленных дорог, наблюдаются перебои с электричеством и связью, разрушены мосты.
«Мы считаем, что в этой ужасной ситуации, которую мы переживаем в Испании, лучшее решение – не останавливаться, за исключением пострадавших районов.
Лучшее послание – быть на передовой в своей работе, как и все работники в остальных секторах, обеспечивая видимость, генерируя ресурсы и объясняя миру, что мы все должны быть готовы действовать, чтобы добиться успеха», – заявил президент Ла Лиги.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Хавьера Тебаса
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