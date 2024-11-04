Анчелотти о наводнении в Испании: «Сочувствуем Валенсии и всем пострадавшим. Не хочу говорить о футболе, но это наша работа. Футбол – это праздник, не нужно веселиться, когда людям плохо»

Карло Анчелотти считает правильным перенос матча с «Валенсией» из-за наводнения.

Главный тренер «Реала» начал пресс-конференцию перед матчем Лиги чемпионов с «Миланом » , выразив соболезнования в связи с наводнением в Испании .

В провинции Валенсия на юго-востоке страны проливные дожди и ураган «Дана» вызвали масштабные катаклизмы. Погибли более 200 человек. Некоторые районы Валенсии оказались отрезаны из-за затопленных дорог, наблюдаются перебои с электричеством и связью, разрушены мосты.

Матч «Реала» против «Валенсии» в Ла Лиге , который должен был состояться 2 ноября, был перенесен.

– На этой неделе произошла страшная трагедия. Мы очень сочувствуем Валенсии и всем пострадавшим городам. Надеюсь, что ситуация разрешится как можно скорее. Хочу, чтобы вы поняли, что говорить о футболе сейчас сложно, как и играть. Мы являемся частью этой страны, и это очень сильно влияет на нас.

Из уважения ко всем я постараюсь провести пресс-конференцию как можно проще, потому что у меня нет никакого желания говорить о футболе.

Также скажу, что завтрашний матч будет особенным для меня. Я постараюсь говорить как можно меньше.

– Сложно ли готовиться к этому матчу?

– Да, потому что мыслями вы не на работе. Это ужасно. Мы подготовимся, сыграем и постараемся победить, потому что мы профессионалы.

Всем все очевидно. Никто не хотел играть [с «Валенсией»]. Мне это показалось правильным решением. Но решение принимаем не мы, а вышестоящие люди.

Хочется говорить о футболе как можно меньше. Как я уже сказал, это наша профессия. Нам предстоит важный, особенный матч против «Милана», но это ушло на второй план.

Есть много способов помочь. Футбол в эти выходные должен был быть приостановлен. Футбол – это праздник, устраивать вечеринки можно, когда у вас все хорошо, когда в вашей семье все в порядке. Когда людям плохо, не нужно устраивать вечеринки. Футбол должен остановиться, я считаю, что это самое важное из наименее важных. Но решения принимаем не мы, – сказал главный тренер «Реала ».