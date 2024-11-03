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Marca поместила фото детской бутсы в грязи на обложку после наводнения. Все фото в выпуске показывают последствия бедствия

Marca посвятила воскресный выпуск газеты последствиям наводнения в Испании.

В конце октября 2024 года из-за проливных дождей в нескольких районах юго-восточной Испании, включая Валенсию и восточную Андалусию, произошли масштабные наводнения. В результате погибли по меньшей мере 205 человек. В королевстве объявили трехдневный траур.

На обложку Marca поместила фото детской бутсы, утопающей в грязи после наводнения.

«В выпуске от 3 ноября фотографии на всех страницах заменены изображениями последствий шторма в память о жертвах, волонтерах, спасательных командах и силах безопасности.

3 ноября 2024 года – воскресенье, когда сложно говорить о футболе, голах и ударах по воротам. Делаем это, как и положено такой спортивной газете, как Marca, но с комом в горле. Тот самый, который давил на нас с того рокового вторника, 29 октября, когда ужасный шторм обрушился на Испанию и провинцию Валенсия.

На нашей обложке – детская футбольная бутса, утонувшая в грязи Масанасы, без заголовка, кроме места и даты, когда была сделана фотография, и краткой пояснительной редакционной заметки: «Мы решили заменить обычные фотографии изображениями, связанные с разрушительным штормом. Символическая акция, которую мы намерены посвятить всем пострадавшим и тем, кто оказывает помощь».

Сегодняшний выпуск сохраняет разделы, содержание и подписи, но не использует фотографии, которые по логике должны сопровождать информацию. На их месте появляются изображения последствий стихийного бедствия.

Фото: marca.com

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
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logoЛа Лига
происшествия
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