Лапочкин о протесте «Спартака» на удаление Литвинова: «Никаких шансов. В департаменте поддержали решение позвать Сухого к монитору – Карасев назначен на кубковые матчи»
«Спартак» обыграл ЦСКА (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Ранее сообщалось, что завтра красно-белые направят заявление в КДК РФС из-за удаления Руслана Литвинова.
Во втором тайме между игроками команд завязалась потасовка, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов. 23-летний полузащитник красно-белых был удален на 60‑й минуте за захват соперника рукой за лицо после подсказки арбитра ВАР Сергея Карасева.
«Никаких шансов у «Спартака» нет. Мы увидели назначения на кубковые матчи, Карасев там есть. Это значит, что в департаменте поддержали его решение позвать Сухого к монитору, после чего Литвинову была показана красная карточка.
Нам сказали, что дело в агрессивном поведении. Кто-то в действиях Литвинова его увидел, кто-то нет. Хочется же в таком случае спросить, почему тогда не удалили Гуарирапу, например», – сказал бывший арбитр ФИФА.
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