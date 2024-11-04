Лапочкин о протесте «Спартака» на удаление Литвинова: «Никаких шансов. В департаменте поддержали решение позвать Сухого к монитору – Карасев назначен на кубковые матчи»

Сергей Лапочкин уверен, что «Спартак» не оспорит удаление Руслана Литвинова.

«Спартак» обыграл ЦСКА (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ . Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Ранее сообщалось, что завтра красно-белые направят заявление в КДК РФС из-за удаления Руслана Литвинова .

Во втором тайме между игроками команд завязалась потасовка, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов. 23-летний полузащитник красно-белых был удален на 60‑й минуте за захват соперника рукой за лицо после подсказки арбитра ВАР Сергея Карасева.

«Никаких шансов у «Спартака » нет. Мы увидели назначения на кубковые матчи, Карасев там есть. Это значит, что в департаменте поддержали его решение позвать Сухого к монитору, после чего Литвинову была показана красная карточка.

Нам сказали, что дело в агрессивном поведении. Кто-то в действиях Литвинова его увидел, кто-то нет. Хочется же в таком случае спросить, почему тогда не удалили Гуарирапу , например», – сказал бывший арбитр ФИФА.