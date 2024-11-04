Гладилин об удалениях в дерби: «Футбол – это не кикбоксинг, Сухой сделал все правильно и по делу»

Валерий Гладилин высказался о матче «Спартака» с ЦСКА в 14-м туре Мир РПЛ.

Красно-белые одержали победу со счетом 2:0. Виллиан Роша, Руслан Литвинов и Иван Обляков получили красные карточки в ходе игры. Главным арбитром встречи был Алексей Сухой.

«Давно не было такого боевого дерби, команды проявляли самоотдачу, поскольку хорошо знают друг друга очень хорошо. Зрелищным этот поединок я назвать не могу, ведь было много борьбы.

«Спартак» победил по делу. Такое ощущение, что эти три очка больше нужны были именно «Спартаку», а не ЦСКА. В случае поражения шансы на медали у «Спартака» были бы призрачными. Теперь нужно двигаться только вперед!

Что думаю по удалениям? Сухой все сделал правильно. Футбол – это не кикбоксинг, все правильно и по делу», – сказал бывший игрок «Спартака».

Каманцев о судействе в дерби ЦСКА – «Спартак»: «Сухой мог отработать лучше, опытный арбитр показал бы желтую раньше. Такие матчи – вершина для наших судей, Алексей заслужил назначение стабильной работой»