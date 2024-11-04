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Агент Барбоза о Доннарумме и конкуренции с Сафоновым: «Может потерять мотивацию, не понимая, за что его убрали из состава «ПСЖ» 

Паулу Барбоза оценил ситуацию с Джанлуиджи Доннаруммой.

Вратарь «ПСЖ» впервые в сезоне остался в запасе – в субботу в матче Лиги 1 с «Лансом» (1:0) ворота парижан защищал Матвей Сафонов.

«Сафонов — хороший, одаренный вратарь. Это был по большому [счету] первый его шанс зацепиться за стартовый состав, и он хорошо использовал этот момент. Показал, что готов играть на самом высоком уровне. Посмотрим, какие выводы сделают Энрике и Доннарумма.

Ситуации бывают разные. Вратарь в таком положении, как Доннарумма, может как начать усерднее тренироваться, доказывать, так и потерять мотивацию, не понимая, за что его убрали из состава. Это чисто психологический момент. Интересно, как на это отреагирует итальянец», – сказал футбольный агент.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoПаулу Барбоза
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМатвей Сафонов
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