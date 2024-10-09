Александр Головин: «У Сафонова реакция чуть быстрее, чем у Доннаруммы. У Матвея есть все шансы выиграть конкуренцию»
Александр Головин оценил перспективы Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Думаю, у Матвея реакция чуть быстрее, чем у Доннаруммы. Это опытный вратарь, у него очень много больших игр за спиной. В любом случае Матвею тяжело конкурировать с ним, но у него есть все шансы выиграть конкуренцию. Тем более в последних играх «ПСЖ» Доннарумма не очень хорошо выглядел – в том же матче с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.
С Сафоновым [во Франции] еще так и не удалось пообщаться – когда у нас будет игра, поближе пообщаемся, лицом к лицу. А с Далером [Кузяевым] я, в принципе, давно общался – мы очень давно в сборной вместе. С самого первого вызова подружились. С ним гораздо больше общаюсь», – сказал полузащитник «Монако» и сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости