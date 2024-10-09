Александр Головин: «У Сафонова реакция чуть быстрее, чем у Доннаруммы. У Матвея есть все шансы выиграть конкуренцию»

Александр Головин оценил перспективы Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Думаю, у Матвея реакция чуть быстрее, чем у Доннаруммы . Это опытный вратарь, у него очень много больших игр за спиной. В любом случае Матвею тяжело конкурировать с ним, но у него есть все шансы выиграть конкуренцию. Тем более в последних играх «ПСЖ » Доннарумма не очень хорошо выглядел – в том же матче с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.

С Сафоновым [во Франции] еще так и не удалось пообщаться – когда у нас будет игра, поближе пообщаемся, лицом к лицу. А с Далером [Кузяевым] я, в принципе, давно общался – мы очень давно в сборной вместе. С самого первого вызова подружились. С ним гораздо больше общаюсь», – сказал полузащитник «Монако » и сборной России.